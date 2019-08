Por su relación con Irina Baeva, Laura Bozzo llama "desgraciado" a Gabriel

Ciudad de México.- La conductora, Laura Bozzo, durante la nueva sección que se abrió para que de su opinión en el programa de El Gordo y La Flaca dio su opinión acerca del polémico tema de la supuesta infidelidad de la actriz, Geraldine Bazán, y acerca de la criticada relación entre Gabriel Soto y la rusa Irina Baeva.

Inicialmente señaló que las acusaciones en contra de Geraldine le parece gracioso ya que la revista que comenzó el rumor de su infidelidad no tiene bases pues se originó de otro chisme, además de apoyar su decisión de romper una relación por sus hijas.

Lo primero que debo decirte es que me parece muy gracioso el caso de Geraldine Bazán, porque se basa en una revista que no tiene ningún tipo de credibilidad, osea TV Notas sale que ella fue infiel ¿en base a qué?, a un chisme supuestamente dado por Julián Gil, osea sinceramente me parece de locos, a mi me parece que la posición de Geraldine es de sabios, cuando uno termina una relación los hijos se trauman muchisimo, lo digo por experiencia, entonces empezar una nueva relación, por eso lo tuvo en reserva", dijo Laura.