Por toser y reírse, Thalía es criticada al dar tips para no contraer coronavirus

Estados Unidos.- La cantante mexicana, Thalía sorprendió ayer con un cambio de 'look' que dio de qué hablar en redes sociales porque se veía muy diferente pero además recibió varias críticas por señalar que no le quedaba bien y se veía “ridícula y naca”.

En esta ocasión volvió a estar envuelta en polémica al grabarse con un filtro que también la hizo verse bastante diferente, pues parecía que tenía pestañas postizas y pecas como jovencita.

Bueno hermosuras, pasando a una realidad alterna, cómo están el dia de hoy cariños, cielos tiene que cuidarse mucho, vitamina c, comer bien, alimentarse bien para un sistema inmunológico fuerte. Debemos estar preparado para todo aquí no va haber sorpresitas de ningún tipo”, continuó diciendo la intérprete de No me acuerdo.