Por tratar de lucir como Nicole Kidman, actriz sufre un mal trabajo en su cabello

Los Ángeles, EU.- A través de su cuenta de Instagram, Candela Márquez denunció que fue víctima de un mal trabajo en su cabello por parte de una estética de Los Ángeles.

La actriz española acudió al establecimiento por una recomendación de una amiga cercana con la intención de hacerse un cambio de imagen.

Asimismo, la intérprete de Betty en NY señaló que al momento de llegar al lugar, le enseñó una foto de Nicole Kidman a la encargada, quien le aseguró que le podía realizar este trabajo.

Este fue el resultado final y además yo diciéndole que eso no era lo que yo había pedido. Me dijo que con las lavadas se me quedaría así y me cobró 690 dólares más 150 de propina”, relató Candela.