Por un ataque de pánico, Emilia Clarke ya no concederá 'selfies' a sus fanáticos

Estados Unidos.- En una entrevista en el podcast Table Manners con Jessie Ware, la actriz Emilia Clarke informó que ya no se tomará 'selfies' con sus fanáticos debido a una "mala experiencia" que vivió.

En la charla, la estrella de Game of Thrones reveló que esta decisión la tomó después de ver a un admirador que intentaba a toda costa tomarse una foto con ella, mientras ella sufría un ataque de pánico.

Estaba sola, hablando por teléfono con mi madre y le decía: 'Siento que no puedo respirar, no sé qué está pasando'. Estaba llorando y este tipo dice: ¿Puedo tomarme una selfie?' Y yo estaba: 'no puedo respirar, lo siento mucho", relató