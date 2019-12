Por un tumor en el abdomen, conductor de 'Suelta la Sopa' se someterá a cirugía

Estados Unidos.- Con un mensaje en su cuenta de Instagram, el conductor colombiano, Juan Manuel Cortés, confirmó que será intervenido quirúrgicamente de un tumor en el abdomen.

Además, el directo de Suelta La Sopa pidió a sus más de 300 mil seguidores sus oraciones para que la cirugía a la que será sometido salga 2perfectamente bien".

Hace cuatro años, me detectaron un tumor en el abdomen, pero no hacía falta sacarlo, ya que es benigno. Sin embargo, me dijeron que si llegaba a crecer más, tendrían que operarme. Efectivamente, en cuatro años ha crecido bastante”, relató el presentador.