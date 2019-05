¿Porqué hoy se celebra el Día de Star Wars? La razón no es de otra galaxia

Ciudad de México.- Sin duda que las películas de Star Wars han dejado un legado inborrable en la historia de la cinematografía.

Tan es así que el 4 de mayo fue proclamado como el 'Día de Star Wars'.

Pero ¿porqué este día en especial?

Para saberlo es necesario remontarnos al 4 de mayo de 1979 para encontrar la respuesta.

Ese día el medio británico London Evening News publicó una nota en la que los miembros del Partido Conservador felicitaban a Margaret Thatcher por su nuevo cargo como primera ministra del país.

En dicho escrito se escribió “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations” que puede traducirse como “Que el cuatro esté contigo, Maggie. Felicidades”.

Lo que hicieron fue un simpático juego de palabras aludiendo a la famosísima frase de la franquicia de George Lucas (“May the force be with you” – “Que la fuerza te acompañe”), reemplazando la palabra “force” por “fourth” (“cuarto”) que suenan muy parecido en inglés.

La frase se hizo tan increíblemente popular y la fiebre por Star Wars era tal que el 4 de mayo sería el día de Star Wars y se conmemoraría, por supuesto, usando la frase "May the 4th Be With You".

Son muchos los eventos que se suelen celebrar este día en honor a la saga.