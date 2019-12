"¿Porqué querría estar aquí?": Kourtney Kardashian podría salirse de 'KUWTK'

Estados Unidos.- Nuevamente los problemas entre las hermanas Kardashian, Kourtney, Kim y Khloé resugieron en el último episodio de Keeping Up With The Kardashian, donde la mayor reveló que ya no desea continúar formando parte del reality, lo que confirmaría su salida del programa.

Recordemos que hace una semana Kim y Khloé se molestaron con Kourtney por no querer hablar de su vida amorosa dentro del reality, por lo que Kim sugirió que debería salirse.

Tras esto la matriarca de la famosa familia, Kris Jenner, sugirió un viaje familiar a Wyoming, durante el cual resurgió el tema y las cosas se pusieron intensas entre las tres más grandes, tanto que Kourtney incluso pensó en irse del viaje, situación que su hermana menor, Kendall Jenner evitó.

Siento que Kim y Khloé me han acosado durante los últimos dos años, si no hago algo que se ajuste a su molde de cómo quieren que sea. Creo que no importa qué, mis hermanas, siempre están buscando una razón para darme mi...", expresó Kourtney.

La mayor de las hermanas confesó que las cosas se han vuelto tensas últimamente y siente que filmar el reality ya ha dejado de ser divertido y ahora es aburrido y un generador de conflicto entre la famosa familia, que a lo largo de 17 temporadas ha tratado de mostrarse unida.

¿Por qué querría estar aquí con un grupo de personas que, literalmente, simplemente me molestan? ¿Por qué hay esta constante necesidad de criticar? Después de que Khloé me atacó en el curso de cuerdas, me siento derrotada. Nunca puedo ganar con ellos. Ya nunca puede ser ligero y divertido, todo el mundo lo toma todo tan personalmente, incluida yo misma. Simplemente no es agradable pasar el rato juntos", dijo Kourtney ante las cámaras.

Nuevamente Kourtney insistió en que no todo sobre su vida tiene que salir al aire y que deberían de respetar sus límites como ella respeta los suyos, concluyendo con que debería y quiere salirse del programa y enfocarse en un 100 por ciento a sus tres hijos, los cuales tuvo con Scott Disick, quien continúa apareciendo de vez en cuando en el show familiar, incluso ayudo a Khloé con su problema con Kris.

Tengo tres hijos que son mi prioridad más que el espectáculo ¿Por qué tengo que decirlo 25 veces? No voy a cambiar de opinión. Lo que digo es que estoy llegando al punto en que no soy feliz. Todos tienen su punto de quiebre, la vida es corta, no se trata solo de filmar este programa. No está bien que sienta que estoy en mi punto de ruptura. Necesito un descanso y no quiero filmar más", dijo tajantemente.

Sin embargo, la mayor del clan Kardashian-Jenner señaló que pese a que ha decidido pasar más tiempo y enfocar más su energía con sus hijos, Manson de 10 años, Penelope de 7 y Reign de 5, no quiere decir que diga un adiós para siempre al show televisivo.