Posible logo de la precuela de 'Game of Thrones' se filtra por redes sociales

Ciudad de México.- Luego de todo el revuelo que ha causado Game of Thrones, en redes sociales ha estado circulando supuesto logo de la precuela de la serie de HBO.

En el sitio de Watchers on the Wall se informa que 'Bloodmoon' es potencialmente el título de la serie y se ha filtrado una hoja de producción.

Cabe recordar que HBO no ha confirmado que el nombre 'Bloodmoon' sea el título oficial de la serie, además, el mismo George R. R. Martin sugirió el título The Long Night, mismo título del tercer episodio de la temporada final de GOT.