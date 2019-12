Post Malone y Ariana Grande, dentro de los más escuchados en Spotify en 2019

Estados Unidos.- La empresa Spotify reveló las listas de los artistas más escuchados dentro de la década de vida que mantiene este servicio, así como otros distintivos importantes del presente año 2019.

Dentro del género más solicitado en la plataforma digital se encuentra el reggaetón, consolidándose así como el tipo de música favorito entre los usuarios.

Como parte de los artistas más escuchados en lo que va del año se encuentran Post Malone, Ed Sheeran, Bad Bunny, Khalid y J Balvin, mientras que en lado femenino están Billie Eilish, Ariana Grande, Taylor Swift, Camila Cabello y Halsey.

Con lo que respecta a las canciones, Señorita (Camila Cabello, Shawn Mendes), Bad Guy (Billie Eilish), Sunflower (Post Malone, Swae Lee), 7 Rings (Ariana Grande), Old Town Road Remix (Lil Nas X, Billy Ray Cyrus) dominaron el 2019.

En lo que a la década se refiere aparecen nombres como Drake, Ed Sheeran, Post Malone y Eminem. Por el lado femenino se encuentran artistas como Ariana Grande, Rihanna, Taylor Swift, Sia y Beyoncé.

En los temas más en estos últimos 10 años se encuentran Shape of You (Ed Sheeran), One Dance (Drake, Kyla, WizKid), Rockstar (21 Savage, Post Malone), Closer (Halsey, The Chainsmokers) y Thinking out Loud (Ed Sheeran).