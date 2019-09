"Potra empoderada": Se 'comen vivo' a Edwin Luna por maquillarse de más

Ciudad de México.- El vocalista de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, fue nuevamente blanco de críticas en redes sociales por una foto en la que es evidente su exceso de maquillaje.

Usuarios no dudaron en burlarse del 'look' del regiomontano, lo cual ya han hecho en repetidas ocasiones. Sin embargo, a la expareja de Alma Cero no le importaron las críticas y hasta él mismo declaró que sí había recibido una 'manita de gato' antes de entrar al set.

El cantante presumió su nuevo proyecto, el cual aún no ha revelado y prepara para sus fans. En la foto de Instagram, que ya lleva casi 20 mil Likes, Luna escribió:

Listo para iniciar mi día dándole con todo el #Power @remexmusicoficial @aztecauno @latrakalosaoficial #AmoMiVida #AmoMiFamilia #Maquillado #Total jajaja próximamente les platico de qué se trata".

Mientras algunos fanáticos lo defendieron y aseguraron que debe ignorar las críticas, otros usuarios se dieron a la tarea de reírse de la apariencia del esposo de Kimberly Flores:

Wow, qué potra tan empoderada".

Te vez súper empanizado de rubor y exageraste de gloss".

Pareces caricatura tan maquillado".