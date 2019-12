"Prefiero a mi padre que un riñón": Hija de Julio Preciado sobre el trasplante

Ciudad de México.- Yuliana, hija de Julio Preciado, narró el proceso que ha pasado su padre debido a su enfermedad y reiteró que está orgullosa de ser ella quien le done el riñón que tanto necesita.

En una entrevista con Ventaneando, la retoña del cantante mexicano mencionó que no se trata no de un tema de amabilidad sino de un acto de amor hacia su papá.

Prefiero no tener un riñón que no tener a mi papá. Él no tiene de lo mucho que lo amo y de lo que estaría dispuesta a hacer para que esté bien”, expresó Yuliana.