"Prefiero lo real": Jennifer Aniston critica las películas de Marvel

Estados Unidos.- La famosa y querida actriz, Jennifer Aniston, durante una entrevista en Variety criticó las pelícuas de Marvel señalando que ella prefería interpretar lo real y no estar siempre en una pantalla verde.

No fue hasta los últimos años cuando estos servicios de streaming estaban explotando con esta calidad que realmente comencé a pensar: 'Guau, eso es mejor que lo que acabo de hacer'. Y luego ves lo que está disponible por ahí y simplemente está disminuyendo y disminuyendo, solo hay grandes películas de Marvel. O cosas que no me piden que haga o que realmente me interesen, como vivir en una pantalla verde", señaló la actriz.