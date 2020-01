"Prefiero ser su amante": Shakira revela por qué no se casa con Gerard Piqué

Barcelona, España.- La cantante colombiana, Shakira y el futbolista, Gerard Piqué han estado envueltos en polémica tras salir una noticia de una supuesta separación de la pareja, pero ahora hablaron sobre la posibilidad de casarse.

En el programa 60 minutos, Shakira dijo que desde que vio a Piqué le gustó, esto en el Mundial de futbol del 2010. Pero referente al matrimonio señaló que está muy feliz con su pareja e hijos pero que no quiere casarse.

El matrimonio me da miedo, no quiero que me vea como 'la esposa'. Prefiero que me vea como su novia, como su amante. Un poco como la fruta prohibida. Quiero mantenerlo alerta. Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento", mencionó Shakira.