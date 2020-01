"Prefiero verme sexy que gorda": Salma Hayek a críticas por su infartante escote

Ciudad de México.- El profundo escote que Salma Hayek lució en la pasada gala de los Golden Globes desató un sinfín de rumores de que la actriz se había sometido a un aumento de senos, sin embargo, ella misma los desmintió.

La estrella veracruzana admitió que su delantera luce más prominente pero negó cualquier cirugía asegurando que esto se debe a que ha subido de peso.

Me siento bien. Tengo 53 años, ¿por qué no? La verdad es que he subido mucho de peso y ahí es donde se me va. No hubo arreglo, pero voy a bajar de peso y todo volverá a la normalidad, mi espalda no está contenta”, explicó frente a las cámaras de Al Rojo Vivo.