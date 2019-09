Premios Emmy 2019: Estos son los ganadores de la gran noche de la TV

Los Ángeles, EU.- Poderosos discursos, homenajes y un gran encuentro de estrellas del entretenimiento fueron los elementos que caracterizaron la edición 2019 de los Premios Emmy, ceremonia en la que producciones como Chernobyl, Game of Thrones y Fleabag destacaron por los galardones que se llevan a casa.

GOT fue reconocida como la Mejor serie de drama y el actor Peter Dinklage se llevó el premio al Mejor actor de reparto en serie de drama.

Por su parte, Fleabag se coronó en las ternas de Mejor comedia, mejor actriz principal de comedia, mejor dirección y mejor guion, mientras que Chernobyl ganó los premios a Mejor miniserie, mejor guion y mejor dirección.

Michelle Williams alzó el galardón a la Mejor actriz de miniserie por su interpretación en Fosse/Verdon y el Mejor actor en esa misma categoría fue Jharrel Jerome, por su papel en When They See Us.

La ceremonia de los Premios Emmy se celebró en el Microsoft Theatre y no contó con conductor principal.

Lista de ganadores por categoría:

Mejor serie dramática

Game of Thrones

Actor principal de serie dramática

Billy Porter-Pose

Actriz principal de serie dramática

Jodie Comer- Killing Eve

Mejor actor de reparto en drama

Peter Dinklage- Game of Thrones

Mejor actriz de reparto en drama

Julia Garner- Ozark

Mejor comedia

Fleabag

Actor principal en comedia

Bill Hader- Barry

Actriz principal de comedia

Phoebe Waller-Bridge - Fleabag

Mejor actor secundario en comedia

Tony Shalhoub -The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actriz secundaria en comedia

Alex Borstein- The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor miniserie

Chernobyl

Mejor actor principal de miniserie

Jharrel Jerome- When They See Us

Mejor actriz principal de miniserie

Michelle Williams- Fosse/Verdon

Mejor actriz de reparto en miniserie

Patricia Arquette-The Act

Mejor actor de reparto en miniserie

Ben Whishaw- A Very English Scandal

Mejor filme de televisión

Black Mirror: Bandersnatch

Mejor reality

RuPaul's Drag Race

Programas de variedades y talk-show

Last Week Tonight

Programa de variedades con sketch

Saturday Night Live

Mejor dirección – Programa de variedades

Saturday Night Live, Host: Adam Sandler

Mejor guion para un programa de variedades

Last Week Tonight With John Oliver

Mejor dirección – Comedia

Fleabag (Episode 1) – Harry Bradbeer

Mejor dirección – Drama

Ozark (Reparations) – Jason Bateman

Mejor dirección – Serie limitada, película o especial

Chernobyl – Johan Renck

Mejor guion – Drama

Succession (Nobody Is Ever Missing) – Jesse Armstrong

Mejor guion – Serie limitada, película o especial

Chernobyl – Craig Mazin

Mejor guion – Comedia

Fleabag (Episode 1) – Phoebe Waller-Bridge