Prepotencia de Laura Zapata le habría dejado problemas con Televisa y colegas

Ciudad de México.- La actriz Laura Zapata ha tenido muchos problemas tras quedarse sin trabajo en Televisa, ya que sus compañero la acusan de tener un carácter muy difícil y prepotente.

El año pasado, la actriz intentó dirigir la Asociación Nacional de Actores, pero al tener conflictos con Jesús Ochoa, Laura terminó haciendo una denuncia.

Además, todo parece indicar que Cecilia Gabriela no dejó entrar a Zapata a la sala donde de as elecciones de la ANDI.

Sin embargo, los problemas no terminan ahí, ya que la actriz arremetió contra Televisa tras no ser elegida para interpretar a Catalina Creel en la nueva versión de Cuna de lobos.

Fui lo que Televisa quiso durante más de 40 años. Fui la villana de la televisión, yo accedí, además la gente me quiere, me ama, se acuerda de los personajes, las frases: 'maldita gata', 'maldita billetera', 'maldita ciega, te odio', 'zarrapastrosa'. Por lógica me tocaba a mí", expresó Laura.