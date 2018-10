Presidente de Marvel Estudios habla sobre la película de 'Captain Marvel'

Ciudad de México.- Captain Marvel contará su historia de origen y explicará su ausencia durante todas las películas del Mundo Cinematográfico de Marvel.

Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, ha confirmado que la historia de origen sobre Danvers es muy diferente a las que hemos visto estos últimos 10 años en el UCM.

Esta es muy diferente y muy emocionante... Ocurre en los noventas y si bien es una historia de origen de nuestro héroe, es un tipo de origen muy diferente, que estamos encantados de mostrar al público" expresa Feig.

El giro en la historia de Carol Danvers en The Life Of Captain Marvel podría ser el origen que cuente la película, aunque no lo sabremos hasta el próximo año.

Brie Larson, ganadora del premio Óscar y el Globo de Oro a la mejor actriz de 2015, interpreta a la Capitana Marvel, mientras que Samuel L. Jackson retoma su papel como Nick Fury pero de joven.

Esta cinta será dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck y se estrenará en marzo del aproximó año, un mes antes que Avengers 4.