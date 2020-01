Presidente de Marvel Studios pide a los fans que no confíen tanto en ellos

Estados Unidos.- Con casi 12 años de existencia y cuatro de sus películas figurando entre las diez producciones más taquilleras de la historia, Kevin Feige exhorta a no confiar ciegamente en Marvel Studios.

Feige indicó que los fans del MCU deben seguir poniendo en duda los fichajes acordados para el reparto o la dirección de determinadas series o filmes.

El jefe creativo de Marvel Entertainment reconoció los logros de su compañía al ganarse a su público, aún cuando la decisiones tomadas eran muy arriesgadas.

Además, Kevin expresó cierta inconformidad en que (debido al éxito del MCU) la gente ya no se queja de las resoluciones tomadas por Marvel Studios con la misma intensidad.

Actualmente, y no sé si me hace sentir más cómodo, los fans dicen: ‘Oh, no se quién sea pero confío en ellos. Yo pienso: 'No confíen en nosotros. Tenemos que probar. Tenemos que trabajar para brindarles las pruebas que necesitan'", finalizó el ejecutivo.