Presidente de Marvel Studios revela la saga que influyó para crear el MCU

Nueva York, Estados Unidos.- El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló que la saga de Harry Potter sirvió como base e influencia para realizar las 20 películas que forman parte del MCU.

Fue durante una conferencia en Nueva York, done Feige dijo que las cintas de estos magos son muy digeribles para los que no han leído los libros, además los easter eggs no interfieren con la trama principal.

Siempre prefiero mi experiencia viendo películas de Harry Potter. Nunca leí los libros pero fui a ver cada estreno al cine. Esas películas estaban muy bien hechas porque podía entender todo", dijo Kevin.

Ahora, si hubiera visto cada película 10 veces, si hubiera leído cada libro, apuesto a que hay docenas de otras cosas allí que vería y agradecería, pero nunca se interpusieron en mi camino sólo vi una historia pura. Entonces eso es lo que intentamos hacer", agregó.

Cabe resaltar que recientemente han salido rumores sobre que Daniel Radcliffe, protagonista de Harry Potter, podría estelarizar la nueva serie de Marvel, Moon Knight.