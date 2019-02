Presunta paternidad del exacadémico Carlos Rivera es revelada

Ciudad de México.- En una sección del programa dirigido por Pepillo Origel y Martha Figueroa Con Permiso, se hace la fuerte declaración de una triste historia que habla sobre el pasado del cantante Carlos Rivera, en la que hablan sobre el pasado del joven y que tuvo una relación de noviazgo con una chica de quien no se sabe nada y que presuntamente engendraron un bebe, el cual desafortunadamente falleció.

Hay una vidente en León, Guanajuato, que me contó que ella vio clarito que Carlitos Rivera hace unos años, cuando era más joven, tuvo un hijo y que ese hijo murió”, aseguró Origel.

Afortunadamente la vidente también le habría asegurado que la criatura llegó al cielo, donde fue recibida por una persona mayor, que es familiar del cantante.

La vidente vio que el niño falleció pero está en el cielo y que no sé si es la abuelita, una tía grande, o una persona mayor, muy allegada a Carlos, recibió al niño, me dijo que le diga a Carlos que el niño está bien y que está en manos de esa persona en el cielo’’, mencionó Pepillo Origel, No alcanzó a ver a la mamá, hay que preguntar’’, Agregó.