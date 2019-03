Presunta víctima de Cardi B relata cómo lo habría robado la rapera

Estados Unidos.- A pocos días de que resurgiera un polémico video en el que Cardi B narra que llegó a drogar y robar a hombres cuando trabajaba como stripper, un hombre llamado Kevin Smith ha relatado cómo pudo haber sido una de las víctimas de la rapera hace cinco años.

Tras la controversia desencadenada por sus declaraciones, la intérprete de I like it explicó que el clip corresponde a una transmisión en vivo que ella misma hizo hace tres años, donde habló acerca de las cosas malas y buenas que realizó para sobrevivir en un momento en el que “tenía muy limitadas opciones”.

Fui bendecida por poder levantarme de eso, pero muchas mujeres no lo han hecho. Fueran o no pobres decisiones en ese tiempo, hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”, externó la rapera en una publicación de Instagram.

Ahora, Kevin Smith narró la noche en que se encontró con Cardi en el bar para hombres donde solía trabajar la ganadora del Grammy, ocasión en la que asegura le pudo haber robado dinero y otras pertenencias.

La convencí de que volviera conmigo a la habitación (de hotel) para tomar una copa, ya había estado bebiendo así que tuve que ir a orinar. Me fui al baño, volví y terminé mi bebida. Lo único que recordé es que ella me estaba bailando encima, música a todo volumen y eso fue todo. A la mañana siguiente vi un preservativo usado en el suelo, luego noté que todo el dinero que tenía, que era aproximadamente 850 dólares, mi cinturón de Louis Vuitton y mi iPod touch faltaban”, indicó Smith en su relato.

El hombre asegura que llamó por teléfono a Cardi B en múltiples ocasiones, pero que la artista le había dado un número de voz de Google.

Kevin Smith dijo que no denunció a la rapera porque no tenía cómo demostrar que ella había sido la ladrona, además de que en ese tiempo estaba comprometido con una mujer y no quería que ella se enterara de lo que había pasado con Cardi.

Otra de las razones que dio el sujeto fue que, como hombre, no quería formar parte del movimiento #MeToo, apunta Al Rojo Vivo.

El noticiero de Telemundo consultó a un abogado para conocer si Cardi B podría enfrentarse a la ley en caso de que Kevin Smith procediera contra ella.

El licenciado expuso que el delito de robo y de intoxicación por drogas prescriben cada uno a los cinco años, exactamente el tiempo que ha pasado desde que supuestamente Smith se encontró con la rapera, por lo que es incierto si pudiera haber consecuencias.

Por su parte, el hombre no ha emitido la declaración en ningún otro foro o ante alguna autoridad, pues solo se limitó a hacer la descripción de su versión en un sitio web.