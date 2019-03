Presunta víctima de Jackson dice que no hubiera hablado si el cantante viviera

Estados Unidos.- Luego de las secuencias e imágenes que protagonizaron para el estremecedor documental Leaving Neverland, Wade Robson y James Safechuck volvieron a dar su crudo testimonio sobre presuntamente haber sido víctimas de abuso sexual por parte de Michael Jackson.

Durante una entrevista exclusiva para el programa This Morning de CBS, ambos ofrecieron gráficos detalles de cómo aseguran se convirtieron en blanco de los abusos sexuales del ‘Rey del Pop’ cuando tan solo era unos niños y visitaban su rancho Neverland.

Mientras Wade Robson conoció al artista luego de ganar una competencia de baile, James Safechuk se topó con Jackson tras grabar un comercial con él de Pepsi.

De acuerdo con el relató de Robson, él y su familia permanecieron en una ocasión unos días en Neverland y cuando debían irse, tanto Michael como él estaban “devastados” por ello.

Los padres de Wade Robson permitieron que el entonces niño se quedara con la estrella de la música por una semana, periodo en el que el ahora padre de familia de 36 años expone las cosas cambiaron y Jackson comenzó a tocarlo, lo cual después pasó a ser abuso.

Por su parte, James Safechuck narró detalles sobre cómo Michael Jackson lo “introdujo” a ciertos actos sexuales cuando era niño. Al ser cuestionado sobre si no tenía temor por lo que pasaba, Safechuck dijo que no por la forma afectiva en que el artista lo trataba.

Wade y Safechuck expusieron que era posible que Michael Jackson hubiera abusado de otros niños, sin embargo James agregó que no cree que muchas de esas supuestas víctimas alcen la voz alguna vez, algo que indica “es muy difícil”.

Asimismo, cuando ambos fueron cuestionados sobre la creencia que tiene la familia del ‘Rey del Pop’ de que no estarían hablando si Michael estuviera vivo, Wade Robson externó que sí habría compartido su historia.

Si me imagino, si pudiera especular si Michael está vivo y todos los demás detalles de mi vida eran los mismos, es decir, me convertí en padre, y pasé por el mismo proceso, todo esto de darme cuenta y el proceso de sanación, mi creencia es que seguiríamos haciendo esto por supuesto algunos detalles serían diferentes”, externó Robson.

Por su parte, Safechuck confesó que él se habría llevado lo que asegura sufrió a la tumba:

No lo sé, sí, no lo sé. ¿Habría llevado esto a mi tumba? Ciertamente planeaba hacer eso. No tenía ninguna expectativa de decírselo a nadie. Entonces, sabes si él todavía estuviera vivo, no lo sé. Tal vez lo habría llevado a mi tumba".