"Primer día en aislamiento": Sebastián Yatra confirmaría tener coronavirus

Medellín, Colombia.- El aclamado cantante de reggaetón y pop latino, Sebastián Yatra, generó gran impacto en redes sociales al compartir un confuso video con el que confirmaría su grave estado de salud.

A través de su perfil oficial de Instagram, el intérprete de No hay nadie más publicó una grabación con el tag del coronavirus, en el cual manifestó aquellas precauciones que ha seguido desde que se desató la epidemia.

No entremos en pánico, pero si tenemos que estar conscientes de lo que está pasando en todo el mundo", escribió el colombiano en la postal.

Sin duda alguna lo que más puso en alerta a sus fieles fans y seguidores fue lo que Yatra escribió en el video sobre el aislamiento, pues según ellos esto significaría que se encuentra infectado del terrible virus.

Con tan solo algunos cuantos minutos de haber realizado la publicación, esta ya alcanzó más de 280 mil reproducciones.

No me digas eso por favor que me muero".