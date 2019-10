Primera actriz estadounidense fallece a los 84 a causa del cáncer de mama

Estados Unidos.- La primera actriz estadounidense, Diahann Carroll, este viernes 4 de octubre falleció debido al cáncer de mama que padecía desde algún tiempo.

Suzanne Kay Bamford, hija de su primer matrimonio, informó a The Associated Press que su madre, quien fue la primer mujer de color en protagonizar una serie donde su personaje no era una sirvienta, murió en Los Ángeles, pero no aclaró si se encontraba en su casa o en un hospital.

Carroll es reconocida principalmente por interpretar a 'Julia', en la serie con el mismo nombre emitida desde 1968 hasta 1971, quien era enfermera y madre de un pequeño niño que había enviudado cuando su esposo fue asesinado en Vietnam.

Este papel la convirtió en la primera actriz de color en realizar un protagónico donde no fuera una sirvienta, lo que marcó una gran diferencia desde entonces pues poco después protagonizó el musical, No Strings, que era denominado como un musical de mujeres blancas, y con el cual ganó un Tony.

En la primera década de los 00's Diahann participó esporadicamente en pequeños papeles en series como Grey's Anathomy, donde interpretó a la madre del Dr. Preston Burke.