Príncipe Carlos llama "notable" a Greta Thunberg en discurso de foro mundial

Davos, Suiza.- Durante un Foro Económico Mundial en Suiza, el Príncipe Carlos conoció por primera vez en persona a Greta Thunberg, a la cual mencionó en el discurso que impartió a los miles de asistentes refiriendose a ella como "notable".

El Príncipe de Gales durante su discurso metió el tema de la contaminación y el cambio climático señalando que la labor y el movimiento de Greta llegá hasta él y lo motivo a continuar luchando en contra de este y tratando de crear conciencia sobre sus castastroficas consecuencias, que él señaló no quiere que lleguen a sufrir sus nietos, George, Charlotte, Louis del Príncipe William y Archie del Príncipe Harry.

Bueno, ella es notable, representa una de las principales razones por las que he estado tratando de hacer todo este esfuerzo todos estos años, porque, como dije, no quería que mis nietos me acusaran de no hacer algo al respecto a tiempo", dijo Carlos.