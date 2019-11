Príncipe Carlos temería por la vida de los hijos de William y Harry

Reino Unido.- El Príncipe Carlos durante su visita a la Universidad de Lincoln, última de su gira por Nueva Zelanda, aseguró que siente miedo por la clase de vida que sus cuatro nietos, George, Charlotte, Louis y Archie, tendrán en un futuro, pero cuales son los motivos?.

El duque de Cornuellas es un gran activista del medio ambiente y señaló que cada vez más el hombre contamina y destruye el planeta y teme que sus nietos vivan en un mundo en el que el agua, la tierra y el cielo este contaminado de tal grado que no haya manera de el hombre pueda solucionarlo.

Carlos de igual manera aseguró que el toda la vida ha tratado de crear conciencia y hacer algo por el medio ambiente, pues no quiere que cuandos sus nietos crezcan le pregunten porque no hizo nada para ayudao hacer las cosas mejores.

Durante los últimos 40 o 50 años, he sido impulsado por un deseo abrumador de no ser confrontado por mis nietos que exigen saber por qué no hice nada para evitar que sean legado en un planeta envenenado y destruido", expresó Carlos.