Príncipe Felipe aconsejó al duque de Sussex Harry no casarse con Meghan

Londres, Reino Unido.- El diario británico The Times, reportó que el abuelo del príncipe Harry, El príncipe Felipe, le indicó a su nieto que no se casara con la actriz, Meghan Markle, pues la realeza no las desposa solo sale con ellas.

Uno aparece públicamente con actrices, pero no se casa con ellas", expresó.

Con estas palabras el duque de Edimburgo se dirigió al duque de Sussex para expresarle que la profesión de su actual esposa era razón para que no se casaran, al notar que su relación había dejado de ser una aventura y se convertía en algo más serio.

Sin embargo, el príncipe Harry y Meghan se casaron el pasado mayo de 2018, a la cual asistió el marido de la reina Isabel II de Inglaterra, a pesar de que se encontraba en recuperación de su operación de cadera, al igual que fue el primer miembro de la familia real en conocer al primogénito de ambos, Archie.

Cabe mencionar que la pareja dedico una afectuosa felicitación al príncipe Felipe por su cumpleaños 98.