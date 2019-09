Príncipe Harry hablará de la depresión que vivió por la muerte de Lady Di

Reino Unido.- El Príncipe Harry recientemente reveló que durante el programa que producirá junto a Oprah, el cual será estrenado en 2020, relatará acerca de la depresión que vivió cuando su madre, Lady Di, falleció en un trágico accidente en 1997.

Podría salvar vidas. Hablar del problema y exteriorizarlo me ayudó a entenderlo y mejorar. Me di cuenta que hablar de mi propia experiencia me hacía pertenecer a un gran club donde no estaba sólo", confesó Harry.