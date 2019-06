Príncipe William revela cuál sería su reacción si uno de sus hijos fuera gay

Londres, Reino Unido.- La mañana de este miércoles, el Príncipe William acudió a un encuentro con grupo de personas en Albert Kennedy Trust (AKT), una organización que apoya a los jóvenes LGBTQ sin hogar. Y en esta ocasión el hijo de Lady Di se abrió como padre de familia a los presentes y, reveló cuál sería su reacción si uno de sus tres hijos le confesará que es parte de la comunidad LGBTQ, ocasionando que más de uno se sintiera conmovido por las palabras del príncipe.

De acuerdo con Town and Country, en medio del encuentro, un joven le preguntó al príncipe cómo reaccionaría si uno de sus hijos, el Príncipe George, la Princesa Charlotte o el Príncipe Louis, se sinceran con él al respecto, a lo que William contestó:

¿Sabes qué? He estado pensando en eso recientemente porque un par de otros padres también me lo preguntaron [...] Creo que realmente no empiezas a pensar en eso hasta que eres un padre, y creo que, obviamente, está absolutamente bien por mí".