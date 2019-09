Príncipe William, víctima de bullying en el colegio por foto de Lady Di desnuda

Reino Unido.- El antiguo editor de Condé Nast, Nicholas Coleridge, próximamente publicará un libro con varias de sus memorias entre las cuales se encuentra el momento en que la fallecida Lady Di le comentó que su hijo, el Príncipe William, estaba siendo víctima del bullying por una foto de ella en playas españolas.

En 1996, cuando William estudiaba en el colegio Eton, la Princesa Diana de Gales fue captada sin ropa por un paparazzi que vendió la foto al Daily Mirror y que rápidamente fue vista por los compañeros de colegio del futuro rey del Reunido Unido.

La madre de William contó al exeditor que él le llamó molesto desde su escuela porque según sus compañeros ella tenía un pecho muy pequeño, ante lo que le preguntó a su amigo si el consideraba que era cierto.

La Princesa llegó y lucía fabulosa. En confianza me dijo que si podía preguntarme algo y me pidió que fuera honesto, Primero me preguntó si había visto la imagen de ella en topless en el Daily Mirror, yo respondí que sí. Ella dijo que William le había llamado de Eton, tenía 14 años y estaba molesto, dijo que otros compañeros lo estaban molestando diciendo que su pecho era muy pequeño", recordó Coleruidge.