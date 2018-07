Problemas en casa: La hija de Ewan McGregor odia a su nueva novia

Ciudad de México.- Clara McGregor, hija del reconocido actor escocés, no tiene problema en expresar públicamente lo que piensa de Mary Elizabeth Winstead, la nueva novia de su famoso padre.

"Ella es una basura", escribió la hija del intérprete en una página de fanáticos dedicada a la actriz, quien fue responsabilizada de la ruptura de sus padres.

Eve Mavrakis, presentó la solicitud de divorcio del actor en enero, meses después de que saliera a la luz su infidelidad con Winstead, su compañera de elenco en la serie, Fargo.

"¿La mujer más hermosa y talentosa del planeta? Ustedes son graciosos. Esa mujer es un pedazo de basura", escribió la joven desde su cuenta verificada de Instagram.

Eve, la exmujer de Ewan, rompió su silencio declaraciones en The Sun: "Es decepcionante y molesto, pero mi principal preocupación es que nuestros cuatro hijos estén bien".

Esther, la otra hija de McGregor de 15 años, también manifestó su enojo con el actor por abandonar la relación con su madre tras 22 años de matrimonio.

En enero , la adolescente publicó un video de ella cantando una canción que escribió titulada, "Made you a man" (Te hizo hombre).

"Ver esas fotos me hace llorar", dice la letra en referencia a las imágenes tomadas por los paparazzi en las que captaron a McGregor y Winstead besándose en octubre.

"No sé cómo perdonarte. No sé si lo puedo hacer. Arruinarme a mí si te hizo un hombre", denuncia la canción y añade, "Feliz cumpleaños a mí, ¿tengo razón?". Las fotos de la infidelidad fueron publicadas por The Sun el día del cumpleaños de Esther.

Quizás la adolescente sí logró perdonar a su famoso padre ya que el viernes publicó una foto junto al actor por primera vez desde que se dieron a conocer las fotos de su indiscreción.