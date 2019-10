¿Problemas en el paraíso? Equipo rojo señala mala actitud de Mati en 'Exatlón'

¡El próximo lunes, rojos y azules saldrán a competir por la fortaleza! Contendientes quieren salir del campamento pero famosos no se los permitirán. �� vs �� ¿Quién ganará? No te lo pierdas a las 7:30 PM por @AztecaUno. #FortalezaExatlón pic.twitter.com/DdJ4hE1ALm