¿Problemas en el paraíso? Hanna Brown habla sobre Tyler Cameron y Gigi Hadid

Estados Unidos.- La actriz, Hanna Brown, quien participó en The Bachelorette e incluso tuvo una cita con el actor, deportista y modelo, Tyler Cameron, el cual días después del encuentro con está, mismo que terminó en el departamento de ella, fue captado en dos citas con la modelo, Gigi Hadid, que terminaron de igual manera en el departamento de ella.

Tras esto Hanna hizo una declaración sobre su encuentro con el guapo modelo y lo que piensa respecto a su romance con la modelo.

Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera porque solo estábamos, ya sabes, compartiendo, viendo a dónde iba, y estoy completamente bien con eso. Es un poco confuso pero, él puede hacer lo que quiera y sé que yo también puedo, y yo continuare yendo hacía adelante y hacía arriba, y creo que lo he dejado muy claro", señaló Hanna.

No tengo vergüenza en decir que tenía sentimientos, los tenía, totalmente aún los tengo, pero al mismo tiempo no estoy atada a ningún hombre o atada a Tyler y no lo estaré", expresó.