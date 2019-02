Producción de 'Exatlón' desprecia a la novia de Aristeo en la final del programa

Ciudad de México.- Sin duda alguna uno de los programas preferidos por los mexicanos es Exatlón México, pues su contenido, al igual que sus participantes, logra cautivar a los televidentes.

Uno de los concursantes con mayor popularidad es Aristeo Cázares, por la fortaleza que ha mostrado durante el reality.

Sin embargo, existe un pequeño detalle que impide, supuestamente, que la producción lo favorezca: su novia Brenda.

Recientemente, Brenda generó polémica en redes sociales por hablar de las participantes de Exatlón, de los insultos que recibió y por señalar que es fan del equipo azul.

Además de esto, muchos internautas señalaron que Aristeo podría tener que ver con alguna de sus compañeras, a lo que Brenda respondió:

Yo sé que no. Sé que ha sido muy respetuoso. Siempre ha marcado una línea. Él y yo tenemos una relación superbonita", afirmó.

Luego de estas declaraciones, llamó la atención de los usuarios que la polémica novia tuvo que ver la final de Exatlón México por medio de la transmisión de TV Azteca y no en vivo como lo hizo la familia del atleta, pues "la producción permitió solo a la familia de los finalistas estar en el lugar, no a las parejas", comentó.

No fui a la final de Exatlón porque no fueron ni novias ni novios, solamente fueron familiares. Eso fue cosa de producción, a lo mejor porque producción me odia”, dijo.