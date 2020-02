¿Producción de 'Rebelde' obligó a Maite Perroni a dejar la universidad?

Ciudad de México.- Maite Perroni se sinceró durante una dinámica con sus seguidores de redes sociales y reveló algunos detalles sobre su vida privada, como lo es su nivel de estudios.

A través de sus historias de Instagram, la actriz y cantante compartió una de las preguntas que le hicieron sus fans.

Perroni no dudó en sincerarse y confiesó que no estudió la universidad debido a que ella misma decidió quedarse en Rebelde, la exitosa novela juvenil en la que dio vida a 'Lupita Fernández'.

Maite aclaró que ya había tomado una decisión pues si no lograba entrar al elenco de este proyecto, mejor dejaría sus sueños de actriz y retomaría los estudios.

Justo cuando iba a entrar a hacer el casting para Rebelde, estaba decidida en que si no quedaba, me iba a meter en la universidad porque ya había hecho varios castings y no quedaba en ninguno", dijo la actriz.