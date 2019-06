¿Productor ya busca a hija de Edith González para 'lanzarla' como actriz?

Ciudad de México.- La muerte de Edith González consternó y seguirá consternando el mundo del espectáculo debido a que dejó un legado impecable como cantante y como actriz, es por ello que un famoso productor ya tiene los ojos puestos en su hija Constanza, a quien espera que haya heredado el talento de su madre.

Se trata del mismísimo Juan Osorio, productor que detalló a Televisa Espectáculos que está dispuesto a ayudar a Constanza, al igual que lo hizo con Edith, en proyectos como Nunca te olvidaré y Salomé.

No sé si ella quiera actuar… Pero es especial, es linda, yo cuando la abracé no le dije nada. Nada más la abracé, ella me abrazó mucho, hay una comunión de muchos años. Pero si a ella le interesara esta carrera, a mí me interesaría mucho apoyarla, ayudarla y guiarla”, dijo el famoso productor.