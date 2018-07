Productora de la serie de Luis Miguel sabe dónde está Marcela Basteri

Ciudad de México.- Un sobre amarillo, lágrimas y frustración en el rostro de Luis Miguel y una posible respuesta a la desaparición de Marcela Basteri dejaron sin aliento a los fans de ‘El Sol’ durante el último capítulo de ‘Luis Miguel, la serie’.

Luego de la incertidumbre que dejó la conclusión de la bioserie, la productora del proyecto, Carla González, afirmó en entrevista con Galilea Montijo y Raúl Araiza, para el programa Hoy, que ella y su equipo conocen dónde está la mamá de Luismi, Marcela Basteri.

“¿Ustedes saben dónde está Marcela?”, pregunto el ‘Negro’ Araiza, a lo que la productora respondió “sí”. Después, el conductor le cuestionó si esto no podía darse a conocer sino hasta una posible segunda temporada, a lo que Carla contestó: “pues sí, imagínate, no puedo (revelar dónde está)”.

“Ha sido muy padre poder ver la respuesta de la gente ante el personaje de ella, ante la actriz que la interpreta”, dijo la productora. Acerca del sobre amarillo que dejó a todos angustiados y llenos de curiosidad luego del final de la primera temporada de la serie, Carla se limitó a explicar que contiene los resultados de la investigación de El Mossad.

Sobre los rumores que indican que Luis Miguel está molesto con lo narrado en la serie, la productora dijo que le sorprende “como de repente hay como pequeños rumores que empiezan a salir y explotan, y cuando los analizas te das cuenta que nunca hay una fuente de donde viene el rumor; entonces yo creo que el momento en el que alguna prensa pueda decir eso, lo deben escuchar de Luis Miguel mismo. Mientras Luis Miguel no lo diga, yo no entiendo de donde salió eso”.

Al ser cuestionada sobre si la producción teme alguna demanda proveniente de figuras que aparecen en la serie, por no coincidir con lo contado en el programa, Carla González dijo que estaba tranquila en que no sucedería y que la intención nunca fue provocar un daño a alguien.

“Nunca hubo una intención de hacerle daño a nadie, yo me siento muy tranquila porque no le hicimos daño a nadie… Luis Miguel tenía muchos amigos, y nosotros no podíamos introducir personajes nuevos en diferentes episodios porque la gente se confunde”, explicó Carla, además de agregar que varias anécdotas contadas las tenían que englobar en pocos personajes.

“Los amigos a su alrededor tiene herramientas de ficción en donde no necesariamente todo sucedía con ese amigo en particular, pero tenemos que reunir varias anécdotas en los personajes que la gente ya conocía”.

Finalmente, la productora dijo que la segunda temporada no ha sido confirmada, ya que realizarla “es probable, pero no seguro”.