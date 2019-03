Productora habla de ‘leyenda urbana’ sobre Adela Noriega y Salinas

Ciudad de México.- Pese a que su ausencia solo parece hacer evidente que podría no tener planes de hacer su esperado regreso a la televisión, el nombre de Adela Noriega es una constante en los titulares por temas como su posible paradero, su ocupación actual y los rumores que siempre han rodeado su figura en el entretenimiento.

En una reciente entrevista con Adela Micha para La Saga, la productora Carla Estrada habló de su trayectoria, relación con varios artistas y sobre diversas situaciones del mundo del entretenimiento de las que tiene conocimiento.

Al mencionar la telenovela Quinceañera fue inevitable que la periodista la cuestionara sobre la especulación que siempre siguió a Adela Noriega: una supuesta relación con el expresidente de México Carlos Salinas de Gortari.

Yo digo que no, que ella nunca anduvo… La verdad Adela es una niña única… Yo sí creo que es una total leyenda urbana”, expuso Estrada, esto luego de contar que una vez la sacaron de una junta porque no sabía quién era el “amante” de Noriega, quien luego de preguntarle le aseguró que no salía “con nadie”.