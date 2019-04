Productora mexicana le 'cierra puerta' a Salma Hayek porque ya “está grande”

Ciudad de México.- Salma Hayek fue rechazada por una famosa productora mexicana para protagonizar un importante proyecto en la pantalla chica.

Con el boom de las series biográficas en México, Salma fue señalada para personificar ni más ni menos que a María Félix; sin embargo, la productora Carmen Armendáriz, quien está a cargo del proyecto, descartó tajantemente esta posibilidad.

Y es que más que lo que Hayek pudo solicitar de pago por realizar esta bioserie, lo que impide que la actriz sea considerada es ni más ni menos que su edad, y así lo explicó Armendáriz:

Está grande, necesito a alguien que me dé desde los veinte hasta los sesenta, setenta, hasta donde me dé, Salma no me los da ya; es excelente actriz, productora, pero está grande”.