Produtora de 'The Walking Dead' le gustaría el regreso de 'Rick Grimes'

Estados Unidos.- The Walking Dead es una de las series que podrían alargarse durante varios años más, pero aunque tiene algunas críticas divididas por muchos usuarios de la serie, hay que aceptar que es uno de los programas más famosos del momento.

Pero desde que Andrew Lincoln, actor que interpretó a Rick Grimes, salió del programa, los fans se sintieron mal por su salida, no obstante la noticia de que este personaje protagonizaría una serie de películas ligadas a la serie, activó la llama de la esperanza y felicidad en los admiradores.

Ante esto, la productora de la serie, Angela Kang, mencionó lo siguiente:

No durante esta temporada, pero me encantaría que Rick volviese. Durante un tiempo estuvimos hablando de que dirijiese algunos de los capítulos, pero él prefería centrarse en su faceta de actor y como no quería dejarnos tirados en el último momento por si le surgía algo, prefirió dejarlo antes. Ya sabes que está rodando una película. La puerta está siempre abierta. Andy, puedes volver cuando quieras".