Programa 'Hoy' presenta al famoso que reemplazará a Mauricio Mancera

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la producción de Hoy ya tiene listo al reemplazo de Mauricio Mancera pues desde el día de ayer un joven actor apareció durante todo el programa.

Como el periodista Alex Kaffie informó hace algunas semanas, la productora Magda Rodríguez eligió a "su gallo" para que tome el lugar de Mancera.

El famoso actor, Lambda García, se integró al matutino de Televisa este 7 de enero y hasta pudo celebrar su cumpleaños en el set, donde recibió cálidas felicitaciones.

En la cuenta de Instagram de Hoy fue publicada una instantánea de Lambda para desearle un gran día.

La noticia no fue bien recibida por los seguidores del programa y algunos manifestaron su descontento a través de los comentarios.

Qué mal, no sabe nada".

No me gusta para el programa, no tiene gracia".