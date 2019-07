¿Promesa de amor? Ashley Benson se tatuaría iniciales de Cara Delevingne

Estados Unidos.- La actriz y modelo, Ashley Benson, a través de su cuenta de Instagram compartió una foto, en la cual se alcanza a apreciar un pequeño tatuaje nuevo con dos letras, las cuales resultan coincidir con las iniciales de su novia Cara Delevingne.

Esto sin duda no pasó desapercibido para los millones de seguidores en su red social, pues aunque la estrella de Pretty Little Liars, no hizo ningún comentario sobre el tatuaje, más de uno comentó en base a este.

La publicación ya ha superado los 700 mil 'likes' y entre los comentarios de los seguidores que señalaron el notorio tatuaje se encuentran:

Oh por Dios, C.D”.

Veo las iniciales de Cara”.

Un tatuaje de CD”.

Oh por Dios, tu tatuaje”, acompañado de un corazón y emoji con ojos de corazones.

Cabe destacar que ambas modelos, el pasado mes de junio estuvieron en la mira pública por un supuesto compromiso tras ser vistas con unos anillos a juego.