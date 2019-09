Prometido de Beatriz de York estaría por casarse cuando inicio su romance

Reino Unido.- La mañana del jueves la Princesa Beatriz de York anunció su compromiso con el millonario, Edoardo Mapelli Mozzi, quien según fuentes estaba a punto de casarse con la arquitecta y madre de su hijo, Dara Huang, cuando comenzó a salir con la nieta de la Reina Isabel II.

Según fuentes y declaraciones de los padres de la arquitecta y empresaria al Daily Mail, Dara y Edoardo, que tienen en común un hijo de casi 3 años, estaban comprometidos y cerca de casarse cuando él inició su romance con Beatriz.

¿Por qué querrían terminar así? No puedo entenderlo. No es justo, pero la familia real es tan poderosa que no puedo hacer nada", dijo el padre de Dara.