Protagonista de 'El Señor de los Cielos' dice adiós: "No iba con mis  valores"

Ciudad de México.- Un importante personaje en la trama de El Señor de los Cielos anunció su salida de la famosa narcoserie debido a que el “panorama no concordaba con mis ideales como actriz ni con mis valores como mujer y persona”.

Gala Montes es la actriz que se encarga de dar vida a Luzma, hija de Aurelio Casillas, sin embargo, ha declinado su participación para la nueva temporada.

La casa productora me hizo llegar los libretos autorizados del proyecto, para así poder formalizar mi participación. Después de leerlos me di cuenta de que el panorama planteado en los libretos finales para el personaje que interpretaría no solo no coincidían, sino habían cambiado completamente del primer panorama que se me planteó en los libretos del piloto que grabé”.