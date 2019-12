"Pueden existir peleas": José Eduardo habla del testamento de Eugenio Derbez

Ciudad de México.- José Eduardo Derbez tiene claro que tener un testamento en orden puede ser un factor importante para evitar conflictos, aunque aclaró que es algo que no le interesa.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, el actor confesó que no está al tanto de la herencia que su padre Eugenio Derbez contempla para sus hijos.

Es un tema que no me gusta tocar porque te sientes como el hijo interesado, pero es importante porque si no luego vienen los problemas”, declaró José Eduardo.

Sin embargo, el hijo de Victoria Ruffo mencionó que Eugenio es muy meticuloso en ese aspecto y que seguramente ya tiene avanzado este trámite.

No me interesa saber de esto y no quiero que le pase algo en muchos años. No sé si con mis hermanos ya haya hablado este tema”, aclaró el artista.