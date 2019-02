"Puedo ser egoísta y pasar todo el tiempo con mi hija": Khloé Kardashian

California, EU.- Durante el próximo episodio de Keeping Up With The Kardashians, Khloé Kardashian hablará sobre su faceta de madre de la pequeña True Thompson.

Como se puede ver en el vídeo promocional que ha compartido el canal E! como adelanto al próximo capítulo de este domingo, Khloé ha tenido que defenderse de las críticas en su contra por parte de sus familiares tras reclamarle que pasa poco tiempo con ellos.

Puedo ser todo lo egoísta que quiera y pasar todo el tiempo del mundo con mi hija. Ni siquiera necesito estar aquí con ustedes", indicó en uno de los momentos de mayor tensión que aparecen en la filmación.

Por otro lado, la estrella televisiva ha dejado claro en sus últimas entrevistas que True le ha ayudado notablemente a aislarse de los problemas y las preocupaciones, en torno a su familia y a Tristan Thompson.

Lo mejor de ser madre es que, da igual lo cansada o agobiada que estés, el hecho de estar con tu hija te da una sensación de paz y bienestar, aseguró Khloé.