"Puse un alto, puse un límite": Fer del Solar revela que un hombre lo acosó

Ciudad de México.- Nuevamente el conductor Fernando del Solar está en medio de la polémica pero no es por algo relacionado con su expareja, Ingrid Coronado, sino porque reveló que fue acosado por un hombre.

El argentino dio esta dura declaración durante una entrevista a Diario Basta! confesando que fue víctima de acoso laboral por un hombre, aunque no quiso abundar en detalles.

Sí claro, eso existe y en todos los ámbitos, generalmente se escuchan más en mujeres porque un hombre no va a contar que lo acosaron, a mí sí me pasó, no quiero dar detalles, pero ocurrió. Puse un alto, puse límites, lo único que puedo decir es que fui acosado por un hombre”.