“¿Qué?”: La reacción de Alec Baldwin a foto de su hija en tanga y 'topless'

Nueva York, EU.- Sin contar con que su padre no repararía en ‘reprenderla’ públicamente, la joven modelo Ireland Baldwin compartió en su cuenta de Instagram una de las más sensuales y reveladoras fotografías.

La hija del famoso actor Alec Baldwin liberó una instantánea en la que aparece dando la espalda a la cámara y usando tan solo una tanga aparentemente de color piel, además de portar una toalla en el cabello, sostener otra con su mano y utilizar un par de zapatillas negras.

Al pie de la foto, Ireland agradeció al hotel neoyorquino en el que se hospedó y bromeó con la posibilidad de que no le vuelvan a permitir tener una estadía ahí luego de su candente imagen.

Gracias @sixtyhotels por la hermosa estadía. Quizá no me permitan nunca volver, pero es relajante. Además, mi trasero no es tan blanco, es el sol. No es tampoco tan blanco”, escribió la también actriz al pie de la imagen, la cual ha sido descrita por algunos usuarios de redes sociales como “icónica”.