"Qué Verónica Castro me desmienta": Yolanda Andrade da detalles de su boda

Ciudad de México.- Nuevamente la conductora Yolanda Andrade sigue dando de qué hablar sobre su boda en Ámsterdam con una mujer muy querida y reconocida de México.

En entrevista con Javier Poza, la conductora de Montse&Joe juró que lo que decía era real y que se casaron cuando ambas estaban muy enamoradas.

Me case con una mujer maravillosa, divina… nos casamos en Ámsterdam porque nos amábamos tanto… ella no quería que se sepa, pero no tiene nada de malo en ese momento de nuestras vidas”