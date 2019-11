¡Qué atrevida! Noelia se exhibe como nunca antes y anuncia tema en inglés

Ciudad de México.- Noelia dejó con la boca abierta a cientos de sus fans de redes sociales pues se dejó ver como pocas veces; la cantante puertorriqueña demostró que no le tiene miedo al cambio y apareció con un nuevo corte de cabello.

La estrella de 40 años decidió hacerse un radical cambio de 'look' para probar que está en constante variación y para ello optó por lucir su cabellera rubia totalmente lacia, a la altura de los hombros y añadió un fleco.

Además de su nuevo aspecto, Noelia anunció en su cuenta oficial de Instagram que pronto sacará un nuevo tema en inglés que llevará el título de Be my self y dio una probadita de esta canción.

Asimismo, la cantante puertorriqueña invitó a sus seguidores a que escuchen el tema Dame una razón compartiendo una foto en la que aparece recostada sobre la cama sin usar nada de ropa.

Los fans de Noelia de inmediato llenaron las publicaciones con picantes comentarios, así como halagos y piropos.

Chulada de mujer".

Eres divina total".

Para recorrer tu cuerpo a besos y caricias".